Das Wetter war für einmal wieder äusserst einladend an diesem eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag. Bestimmt half dies mit, dass viele Gottesdienstbesucherinnen und -besucher auf den Solothurner Hausberg pilgerten, um am oekumenischen Gottesdienst in der Bergkapelle auf dem Weissenstein teilzunehmen. Diese war bis auf den letzten Platz gefüllt - denn wo sonst feiern vier Konfessionen gemeinsam Gottesdienst? Unter der Leitung des Röm.-kath. Vikars Roger Brunner begingen die Anwesenden einen fröhlichen und trotzdem feierlichen Bettagsgottesdienst unter dem Motto "DANKE" und "Das Leben feiern". Weitere Mitwirkende waren der Evang.-ref. Pfarrer Koen De Bruycker, der Christkath. Pfarrer Peter Hagmann sowie die Blockflötengruppe der Evang.-method. Kirche Solothurn unter der Leitung von Uschi Röthlisberger.

Die „Stiftung ökumenische Bergkapelle Weissenstein“ hat 1980 mit der Kapelle einen bleibenden Wert auf dem Solothurner Hausberg geschaffen – dies anlässlich das bevorstehenden Gedenkjahrs der Aufnahme Solothurns in den Bund der Schweizerischen Eidgenossenschaft (1481). Die Kapelle ist eine für alle Menschen offene Stätte der inneren Einkehr. Sie ist der Oekumene verpflichtet und dem Landespatron Bruder Klaus geweiht. Sein Leben war geprägt vom Ringen um den inneren und äusseren Frieden. "Der äussere Friede geht nicht ohne innere Einkehr. Dies kann in Form eines Gottesdienstes oder es kann in Form einer Bergwanderung sein – um so besser, wenn man die beiden Dinge, wie heute hier oben auf dem Weissenstein, verbinden kann", freute sich Stiftungsratspräsidentin Anita Panzer. Ihr Dank ging an alle Mitwirkenden, insbesondere an die Betriebskommission der oekumenischen Kapelle unter Führung von Hans Leuenberger für die grosse Arbeit rund um alle Anlässe, die regelmässig auf in der Kapelle stattfinden: seien das nun Hochzeiten, Taufen und andere Feierlichkeiten. Betriebskommission wie auch der Verein Pro Weissenstein halten die Kapelle und deren Umgebung in Schuss und sauber.

Schliesslich durfte auch das gemütliche Beisammensein im Sennhaus Weissenstein im Anschluss an den Gottesdienst nicht fehlen.