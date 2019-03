Bilderbuchwetter bei uns in der Region

Gut, das ist Frenkendorf, Füllinsdorf, Pratteln und auch Liestal, wo wir von Frenkendorf den Blick haben. Manchmal sogar ins Südbadische, man kann es an den Bildern hier sehen. Ist man älter, also schon pensioniert, dann sagt der Arzt, immer sich auch bewegen. Das tun wir. Einfach in vielen schönen Richtungen, die es hat in unserer Gegend. Heute um den Bienenberg herum, dann konnte man nur staunen betreffend schöne Blicke, die man hier konnte haben. Also die Bilder sollen allen zeigen, was muss man dankbar sein, dass man in so einer schönen Gegend wie bei uns ein Leben im Alter kann haben. Sogar einen Regenbogen konnte man zu später Stunde noch erleben, dies an einem Freitag, den 8. März 2019. Und damit auch viele wissen, dass Liestal die Hauptstadt vom Kanton Basellandschaft ist, einfach auch Bilder von Liestal. Man sagt auch vom Liestaler Stedtli. Sogar das Regierungsgebäude kann man hier auf einem Bild sehen.