Nach der erfolgreichen ersten eigenen Fashionshow in Solothurn und dem Anklang der Hauseigenen Kollektion geht es in die zweite Runde. Am 17. März 2019 präsentiert Christoph Marti die brandneue Kollektion an der nächsten Fashionshow.

Im Jahr 2017 präsentierte der aufstrebende Fotograf und Fashiondesigner aus Biberist, seine erste, doch sehr extravagante Kollektion an einer eignen Show in Solothurn. Diese erste Kollektion fand sehr viel anklang und auch die Show war restlos ausverkauft. Trotz diesem Interesse, war die Mode nicht für den Alltag gemacht und wurde somit auch nicht in grösseren Stückzahlen hergestellt.

Jetzt, 2 Jahre später hat Christoph Marti reagiert und veröffentlicht eine neue Kollektion, die strassentauglicher ist. Trotzdem bleibt der junge Designer seinem Weg treu und wird keine Mode für die Stange präsentieren. Wie gewohnt wird die Kollektion in Italien mit höchster Qualität gefertigt. Seien Sie dabei am 17. März 2019 in Lohn-Ammannsegg bei der Präsentation der neuen Mode. Gleichzeitig findet eine Ausstellung der Fotografie von Christoph Marti an derselben Lokalität statt. Auch bekannte Gesichter aus Switzerlands next Topmodel werden bei der Show mitlaufen und Lohn-Ammannsegg für einen Abend zum Mode-Dorf verwandeln.



Die Fashionshow findet in Lohn-Ammannsegg statt.

Türöffnung 17:00 Uhr

Show-Start 18:00 Uhr



Tickets für die Show sind noch erhältlich.