Kürzlich begrüsste der Präsident Daniel R. Frey in der Aula des Kleinfeldschulhauses 75 Genossenschafterinnen und Genossenschafter zur ordentlichen GV der BIA. Der Präsident zeigte sich äusserst zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2017 und den erreichten Meilensteinen. So feierte die BIA zusammen mit den Handwerkern, Architekt, Planern und Behörden kürzlich die Aufrichte ihres Gebäudes. 77 neue Genossenschafter durften im Geschäftsjahr 2017 aufgenommen werden und von den 24 Wohnungen sind nur noch zwei im Erdgeschoss frei.

Felix Pfaff, Präsident der BIA-Baukommission, ist mit der erreichten Bau-Qualität zufrieden und vermeldet, dass die Materialisierung grossmehrheitlich abgeschlossen wurde. Bei der Termineinhaltung wurden die geplanten Fertigstellungen der Rohbauten nicht ganz erreicht. Trotzdem sind alle Beteiligten überzeugt, dass ab März 2019 ein gestaffelter Einzug, mit Abschluss Ende März 2019, eingehalten werden kann. Mit der monatlichen Baukostenkontrolle wird die Kostenwahrheit überprüft, so dass keine Kostenüberschreitungen zu erwarten sind.

Dominique Müller, Ressort Soziales/Gesundheit dankte den Anwesenden für den grossen Aufmarsch beim Baustellenbesuch im Spätsommer und beim Adventsfenster am 16. Dezember 2017. Weiter bedauerte sie, dass der Vertrag mit dem Spitex-Verein nicht zustande kam. Erfreulich war aber der abgeschlossene Mietvertrag mit dem Physiotherapeuten Herr Cujic.

Der Kassier, Guido Wyss präsentierte die Rechnung 2017. Das laufende Bauprojekt erhöhte sich erwartungsgemäss um Fr. 3.5 Mio. Damit die BIA diese Ausgaben finanzieren konnten, mussten die langfristigen Verbindlichkeiten um Fr. 2.0 Mio. erhöht werden. Somit steht das langfristige Fremdkapital per 31.12.2017 bei Fr. 5.0 Mio. Das Genossenschaftskapital erhöhte sich um Fr. 410‘000.00. Die Position, Entschädigung Verwaltung, ist deutlich höher, denn bis anhin verzichteten die Mitglieder der Verwaltung seit der Gründung 2013 auf Entschädigungen. Mit dem Fortschritt des Projektes sind auch die Arbeiten intensiver, so sind die E-Mails von rund 300 auf ca. 700 pro Jahr und die Bundesordneranzahl auf 19 angewachsen. Die Verwaltung beabsichtigt aber auch in Zukunft, die Administration schlank zu halten und zu optimieren, so dass die finanziellen Ressourcen möglichst schonend eingesetzt werden können.

Die kommende Zwangsverwertung der Liegenschaft Franziskushaus bereitet der Verwaltung Sorgen. Die Verwaltung hofft, im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die künftige Wohnnutzung Einfluss nehmen zu können, damit die Wohnqualität für die künftigen Mieter möglichst nicht beeinträchtigt wird.

Der Präsident bedankte sich bei den Genossenschafterinnen und Genossenschafter und hofft, dass er in einem Jahr, weitere neue Mitglieder begrüssen kann.