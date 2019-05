Eine Gruppe Pensionierte der Ypsotec Grenchen mit ihren Partner und Freunden Besuchten am 6. Mai Nachmittag die Volg Verteilzentrale in Oberbipp. Die Gruppe von 26 Personen wurde von einem Mitglied der Geschäftsleitung in Empfang genommen. Nach dem Empfang wurde uns die Firma Volg mit einem Film und Interessenten Zahlen und Details vorgestellt. Danach ging es in zwei Gruppe auf einen Rundgang durch die Hallen wo die Waren für die Volg Läden zusammengestellt werden. Dabei wurde uns gezeigt wie die unterschiedlichen Warengruppen kommissioniert und für die Verteilung verpackt werden. Je nach Warengruppe durchliefen wir unterschiedlich gekühlte Lagerräume. Es war zum Teil sehr kühl 2 Grad. Wir bekamen dabei einen Einblick in die nicht ganz einfache Logistik mit Frischwaren. Nach dem Rundgang wurden wir zu einem sehr guten Imbiss Eingeladen. Ganz nach dem Leitspruch von Volg «frisch und fründlich». Beim Abschied erhielt noch jeder Teilnehmer eine Tasche mit Volg Artikeln.

Wir danken Volg es war Super. DANKE