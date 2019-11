Besuch im Ortsmuseum Frenkendorf

Wir waren gestern im Ortsmuseum Frenkendorf, Viele Leute trafen wir da an. Auch beim Kaffee und Kuchen gab es sehr nette Gespräche. Und danach dann die Bilder aus der Vergangenheit vom Gert Martin. Wir wohnen ja jetzt schon 48 Jahre in diesem Frenkendorf, man kennt uns, wir kennen auch die Leute. Es war einfach wunderbar, was man da alles für Leute auf den Bildern von Gert Martin aus der Vergangenheit sehen konnte, dann natürlich auch mit dem U. Martin die tieferen Gespräche dazu. U. Martin ist der Bruder von Gert Martin. Also an alle, die Frenkendorf mögen, wir als Familie können Euch allen empfehlen, so einen Besuch zu machen, das lohnt sich. Also vielen Dank sagen wir als Familie allen vom VVF, die dies alles ermöglicht haben mit dieser schönen Vergangenheit von uns Menschen in Frenkendorf.