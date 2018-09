Am Knabenschiessen vom 8. September 2018 schoss Gian von Planta, 13-jährig, Schüler an der Kantonsschule in Urdorf, 31 Punkte und gilt somit als diesjähriger bester Schütze von Oetwil. Thomas Bernegger, Vizepräsident von Oetwil an der Limmat, überreichte ihm am Dienstag, 18. September 2018, den Wimpel und ein „Goldvreneli“ in Anerkennung der erbrachten Leistung. Ausser seiner 1. Teilnahme am Knabenschiessen hat Gian keinen Bezug zum Schiesssport. Das Schiessen interessiere ihn aber und er möchte nach eigenen Aussagen für das nächstjährige Knabenschiessen trainieren. Aufmerksamen Lesern dürfte der Ausstand von Frau Gemeindepräsidentin Rahel von Planta auffallen, zumal es sich um ihren Sohn handelt. Frau von Planta liess es sich jedoch trotzdem nicht nehmen, an der Ehrerbietung persönlich zu erscheinen.