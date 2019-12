Besinnliche Einstimmung in die Wolfwiler Adventszeit

Traditionell am ersten Adventssonntag stimmten der Wolfwiler Kirchenchor und die Jugendmusik Aaregäu in die Vorweihnachtszeit ein. Das Konzert in der Marienkirche Wolfwil lockte viel Publikum an, das sich von weihnächtlicher Musik verzaubern liess.

Der wie jedes Jahr verstärkte Kirchenchor nahm die Zuhörer zusammen mit Pianistin Maria Gerter mit traditionellen Liedern auf eine Reise durch Europa mit. Gestartet wurde in Schottland und dann ging es kreuz und quer über Österreich, Ungarn, Italien, Spanien, Polen nochmals nach Österreich und endete in Frankreich. Abgesehen vom ungarischen Hirtenlied wurden alle Lieder in der Originalsprache gesungen. Eine Herausforderung, der sich der Chor und ihr musikalischer Chef Igor Retnev gerne stellten.

Im zweiten Teil spielte die Jugendmusik auf. Die junge Band zeigte sich unter der Leitung von Roland von Arb von ihrer besten Seite. Aufgeführt wurden moderne Stücke von Coldplay sowie Musik aus verschiedenen weihnachtlichen Filmen.

Zum Schluss des Konzertes trafen sich die beiden Vereine zum gemeinsamen Singen und Musizieren. Zuerst wurde mit „Der Mond ist aufgegangen“ eines der bekanntesten Abendlieder im deutschen Sprachraum interpretiert. Mit der wunderschönen Ballade «C’est Noël» von Alain Morisod wurde das Publikum in den Abend des ersten Advent entlassen. Dieses dankte den beiden Vereinen mit grossem Applaus für eine besinnliche Stunde Musik abseits der Hektik des Alltags.

Zahlreich benutzt wurde die die Möglichkeit, sich im Anschluss an das Konzert auf dem Kirchplatz bei Punsch und Lebkuchen auszutauschen sowie die stets beliebten ersten Weihnachtsguetzli zu kaufen. Es bleibt die Vorfreude auf ein neues gemeinsames Konzert am ersten Advent im nächsten Jahr.

Wally Bur