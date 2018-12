Die Schule Eiken lud, in Absprache mit dem Bildungsverantwortlichen des Aargauischen Gewerbeverbands, Herrn Alfons Kaufmann, am 27. November 2018 zur Berufs-Tischmesse ein. Neben den Achtklässlern und Achtklässlerinnen der Kreisschule EMS nahmen auch Schüler und Schülerinnen des Oberstufenzentrums Fischingertal und freiwillig Jugendliche der Abschlussklassen teil. So hatten insgesamt fast 80 interessierte Jugendliche die Möglichkeit, einen ersten Kontakt mit Lehrmeistern aus der Region aufzunehmen.

Unter dem Motto «Schule trifft Wirtschaft» fanden sich Lehrmeister von verschiedenen Berufen im Kulturellen Saal in Eiken ein, so dass die Jugendlichen im Vorfeld aus 17 verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten ihre drei Favoriten aussuchen konnten, für die sie sich am meisten interessierten und über die sie mehr erfahren wollten. Grossen Anklang bei den Mädchen fanden Berufe wie Fachfrau für Gesundheit oder Fachfrau Betreuung Kind. Bei den Jungen waren es vor allem die Berufe Kaufmann, Elektroinstallateur oder Schreiner.

Gut vorbereitet setzten sich die Schüler und Schülerinnen der Sekundar- und Realstufe beim ersten Durchgang an die für sie bestimmten Tische und stellten mutig die von ihnen vorbereiteten Fragen. Neben der Arbeitszeit, Arbeitskleidung oder der Frage, wie anstrengend der Beruf sei, wollten sie wissen, wie viel man denn im ersten Lehrjahr verdienen wird. Darüber konnten die zahlreichen Lehrlinge, die an der Tischmesse ihre Lehrmeister begleiteten, besonders gut Auskunft geben. Auch erzählten sie von ihren Erfahrungen in den Betrieben. Wenn der Redefluss stockte, beschrieben die Lehrmeister einen Arbeitsalltag als Logistiker, Storenmonteur, Heizungsinstallateur oder Gipser und sie konnten so die Neugierde der Jugendlichen wieder wecken. Nach dem ersten Wechsel wurden die Gespräche noch intensiver und der Abend war viel zu kurz.

Wir danken Herrn Alfons Kaufmann und ganz speziell den vielen Gewerbetreibenden, die sich intensiv auf diesen interessanten und lehrreichen Abend vorbereitet haben und unseren Jugendlichen einen Einblick in die Arbeitswelt ermöglichten. Es war toll. Leider wird es kein nächstes Mal in Eiken geben, da die Kreisschule EMS nur noch bis Ende Juli 2019 bestehen wird.