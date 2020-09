Berti Hadorn feiert den 90. Geburtstag

Am 20. September 1930, also vor 90 Jahren, erblickte Berti Hadorn das Licht dieser Welt. Nach wie vor erfreut sie sich guter Gesundheit. Nach 48 Jahren in ihrem Einfamilienhaus „Im Rosegärtli“ in Selzach lebt sie nun seit rund 5 Jahren in Solothurn. Den Blick zur Alpenkette tauschte sie nun mit demjenigen zur Jurakette und erfreut sich an der Nähe des Stadtlebens.

Am Besuch von Freunden und Nachbarn freut sie sich. Glaube und Beziehung zu Jesus Christus prägt ihr Leben und so richtet sich heute ihr Einsatz auf das Gebet auch für ihre vier Kinder mit deren Familien (13 Enkel und vier Urenkel).

Ihre vier Kinder mit deren Familien wünschen ihrem Mami, Grossmami und Urgrossmami Gottes Segen zum 90. Geburtstag und freuen sich, den diesjährigen eidg. Dank-, Buss- und Bettag mit ihr verbringen zu können.

PHG