Informatikzusammenarbeit Aarau-Baden

FDP steht einer Zusammenarbeit von Baden und Aarau im IT-Bereich grundsätzlich positiv gegenüber. Aufgrund der Verdoppelung der Kosten in den letzten Jahren im IT-Bereich hat die Stadt Baden ein Kostenproblem. Die Einsparung durch den Skaleneffekt (Vergrösserung der IT-Abteilung) sollte grösser als 4.5 % sein. Dies ist weniger als die jährliche Kostensteigerung. Das von der FDP eingereichte Postulat will, dass eine klare Zielsetzung definiert wird. Es soll ein sportliches, aber erreichbares und marktkonformes Ziel der Einsparung und Optimierung sein. Die Fachapplikationen bei der Stadt Baden sind sehr heterogen. Es ist ein Optimierungspotential gegeben. Zudem verlangt das Postulat den Kostenvergleich mit einem Outsourcing der Informatik anhand marktkonformer Angebote. Die bisher vom Stadtrat beigebrachte Richtofferte kam nicht unter Wettbewerbsbedingungen zustande und kann daher dieser Forderung nicht genügen. Das dritte Ziel des Postulats, dass die IT-Kosten pro Abteilung abgerechnet werden, scheint gemäss den Ausführungen von Markus Schneider/Thomas Böhm umgesetzt zu werden. Der demokratische Prozess war nicht optimal. Die Fiko und Strako wurden während den beiden Jahren der Projekterarbeitung nicht einbezogen, was als verpasste Chance empfunden wird.

Die FDP lehnt die Nichtüberweisung des Postulats ab. Es soll eine marktkonforme Ausschreibung erfolgen, damit der Einwohnerrat eine effektive Entscheidungsgrundlage hat und die Zielvorgaben sollen genau definiert werden.

Planungsleitbild 2026 / Planungsbericht 2018

Was hat dieser Bericht für eine Zielsetzung? Der Bericht ist nicht strukturiert und enthält keine klaren Aussagen. Es fragt sich, weshalb der Einwohnerrat diesen genehmigen soll? Die Fraktion wünscht sich klarere Aussagen. Was für ein Wachstum strebt die Stadt Baden an (Steuerkraft stärken, Durchmischung stärken?), was für eine Planung hat der Stadtrat? Die Aussage, eine Steuererhöhung sei unumgänglich, ist falsch. Auch die Förderung von städtischen Wohnbaustiftungen lehnt die FDP-Fraktion ab. Der Bericht sollte eigentlich vom Einwohnerrat nur zur Kenntnis genommen werden. Die FDP wünscht sich für die Zukunft einen kurzen Bericht mit klaren Aussagen. Mehrheitlich wird der Planungsbericht 2018 (ohne Anhang) von der FDP-Fraktion zur Kenntnis genommen. Eine Genehmigung ist grossmehrheitlich aus Sicht der FDP nur ohne Anhang möglich.

Legislaturziele 2019-2022

Die Legislaturziele 2019-2022 wurden bewusst kurz gehalten. Diese sollen über die Indikatoren messbar sein. Es sind bürgerliche Themen abgebildet, was die FDP-Fraktion sehr freut. Bei den drei Projekten in Ziffer 4 geht es um ein Projekt für die natürlichen Personen, ein Projekt, das einen behördeninternen Nutzen hat und ein Projekt für die juristischen Personen. Die Verwaltungsorganisation ist bereits am Laufen und muss deshalb nicht als neues Ziel aufgeführt werden.

Erschliessungs- und Verkehrsmassnahmen Bäder; Projektierungs- und Ausführungskredit

Die Erschliessungs- und Verkehrsmassnahmen sind aus Sicht der FDP gut und in Ordnung. Es ist aber unverständlich, weshalb ein einfaches Lichtsignal CHF 380'000 kosten soll. Die Auskunft von der Entwicklungsrichtplanung ist unbefriedigend.

Die jährliche Investitionsfolgekosten von CHF 16'600 sind beschönigt. Effektiv bezahlen die Badener Einwohner zusätzlich CHF 40'000 für den Busbetrieb, somit total CHF 56'000.

Postulat Martin Groves betreffend Neujahrsapéro

Die FDP-Fraktion stimmt der Nichtüberweisung des Postulats zu.

Velostation; Baukreditabrechnung

Es fehlen die Angaben zu den Einnahmen und zur Auslastung. Die politische Würdigung ist unvollständig und fragwürdig. Die Velostation ist ein ökonomischer Unsinn: Der Ertragsausfall der ehemaligen Parkplätze beläuft sich auf rund CHF 50'000 pro Jahr; die Stadt bezahlt jedem Nutzer faktisch ein neues Fahrrad pro Jahr. Das Projekt ist eine Luxuslösung. Dies sieht man auch am Kantonsbeitrag, welcher sich nicht an der vollen Bausumme beteiligt hat. Die Bauabrechnung ist nicht zu beanstanden. Die FDP-Fraktion stimmt der Abrechnung zu.

Liegenschaften Untere Halde 5 und 7; Umbau und Sanierung; Abrechnung Wettbewerbs-/ Projektierungskredit und Baukredit

Die Mehrkosten sind falsch berechnet. Die Kostenüberschreitung beträgt nicht 5.26 %, sondern 9.5 %. Der Ertrag ist nicht abgebildet. Die Teuerung ist nicht korrekt gerechnet. Die FDP-Fraktion moniert die Mängel. Eine Überarbeitung der Bauabrechnung hilft nicht weiter. Inskünftig werden solche Abrechnungen nicht mehr akzeptiert.

Antonia Stutz

Einwohnerrätin FDP Baden