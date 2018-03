Bergwandergruppe Olten



Jura-Höhenwanderung von der Staffelegg über das Benkerjoch und Salhöhe zur Barmelweid

Den Start in die Wandersaison 2018 beginnen Helena und Werner Studer mit einer Jurawanderung. 18 Wanderlustige der Bergwandergruppe fahren mit dem Postauto auf die Staffelegg. Zuerst gibt es einige Höhenmeter zu bewältigen bevor wir, im „Haus zur Bildung“ auf dem Herzberg den wohlverdienten Startkaffee geniessen können. Auf angenehmem Pfad geht es dann zur Benkerjoch-Passhöhe. Nun werden wir wieder etwas mehr gefordert, der Weg wird anstrengender und zieht sich stets ansteigend zur Salhöhe. Unterwegs freuen wir uns an der Aussicht Richtung Fricktal, oder auf die schmcken Dörfer Oberhof und Wölflinswil. Inzwischen hat die Sonne die Wolken verdrängt und begleitet uns. Im hellen, lichten Wald auf der Salhöhe gibt es Picknick. Gestärkt nehmen wir dann noch den letzten Teil bis Barmelweid unter die Füsse. Leider wird uns auch immer wieder vor Augen geführt, welch schwere Schäden der Sturm in den Wäldern angerichtet hat. Mit feinen Desserts aus dem Restaurant der Höhenklinik versüssen wir uns noch die Zeit bis zur Heimfahrt.

Programm und Informationen erhält man unter:

www.bergwandergruppe-olten.ch Auskünfte unter 079 570 05 02 oder mittels E-Mail an wernerstu@bluewin.ch.



Edith Meier