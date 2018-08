Cardada - Cima della Trosa - Mergoscia

Früh am Samstagmorgen versammelte sich 19 junge und junggebliebene Männerturner aus verschiedenen Riegen, um gemeinsam in einer ersten Etappe den Hausberg "Cardada" von Locarno zu erkunden. Via Mellingen-Zürich-Bellinzona ging es nach Locarno. Danach fuhren die Wanderlustigen mit der Standseilbahn weiter zur weltberühmten Madonna del Sasso, wo sie sich bei einer kurzen Besichtigung den Segen für die diesjährige Reise geholt haben…

Nach einer kurzen Stärkung im Ristorante Funicolare trennten sich die Wege der beiden Gruppen «forte» und «piano». Die Gruppe piano nahm es gemütlich und fuhr mit der Seilbahn nach Cardada. Dort genossen sie bei einem leckeren Mittagessen die atemberaubende Aussicht auf den Lago Maggiore. Danach ging es zu Fuss zur Capanna Lo Stallone, dem Übernachtungsort.

Die kleine aber schlagkräftige Gruppe forte nahm die ca. 1'100 Höhenmeter hinauf zur Hütte zu Fuss in Angriff. Trotz Hitze hatten sie den Rhythmus gefunden und trafen schlussendlich fast gleichzeitig mit der Gruppe piano in der Berghütte auf ca. 1480 M.ü.M. ein.

Dort angekommen war nach einem ersten grossen Bier Zimmerbezug und PD/ID angesagt. Nach einem gemütlichen Apéro liess sich die Wandertruppe draussen im Freien mit einem feinen Nachtessen verwöhnen. Dabei durfte natürlich die traditionelle Polenta vom Feuer nicht fehlen. Den Absacker nahmen wir dann in der Hütte und liessen dabei den ersten, ereignisreichen Tag ausklingen.

Gestärkt mit einem guten Frühstück ging es am Sonntag auf die 2. Etappe. Neben den Gruppen forte und piano war dieses Jahr eine zusätzliche Gruppe «pianissimo» unterwegs. Zu viert hat diese Gruppe den kurzen aber steilen Aufstieg nach Cimetta gemeistert und ist danach mit Sesselbahn, Seilbahn und Standseilbahn zurück nach Locarno gefahren und hat da einen gemütlichen Tag am See verbracht. Die Gruppe forte hat die ca. vier stündige Tour über den Cima della Trosa runter nach Mergoscia im Verzascatal in Angriff genommen. Dabei wurde die sensationelle Aussicht über die Tessiner Berge und die Seen genossen. Bei der Alpe di Bietri trafen sich die Gruppen piano und forte, welche dann gemeinsam den Abstieg nach Mergoscia gingen. Als Entschädigung für den letzten steilen Abstieg konnten sie sich vor der Busfahrt nach Locarno im Ristorante della Posta stärken und danach alle zusammen wieder die Rückreise nach Fislisbach in Angriff nehmen.

(geschrieben von Christian Solèr)