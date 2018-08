Erstmals in ökumenischer Besetzung fand dieses Jahr der traditionelle Born-Gottesdienst statt. Bei prächtigem Wetter und guter Stimmung folgte die Gottesdienstgemeinde den Worten des Propheten Jesaja: "Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich." Im Blick auf die vergangene Hitzeperiode ja nicht ganz unpassend. Gemeinsam zelebrierten der christkatholische Pfarrer Kai Fehringer und der reformierte Pfarrer Bruno Waldvogel die Feier. Die mitgebrachten Gegenstände - eine Jesaja-Rolle, ein Stein und eine verdorrte Pflanze - illustrierten in der Predigt das Gegenüber von Vergänglichkeit und Ewigkeit. In einem kurzen interaktiven Teil gaben die Besucher ihr Bibelwissen preis, was für viel Spass sorgte. Für die Kinder gabs ein Extraprogramm. Bodenständig und melodiös gestaltete der Jodlerclub Olten die Musik zur Feier. Ihnen allen und den fleissigen Helfern sei von Herzen gedankt. (Text von Bruno Waldvogel, Wangen bei Olten)