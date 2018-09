Als Einstimmung auf die Bergwoche im Unterengadin wanderten wir von Guarda nach Ardez – einige sogar über Sur En bis nach Giarsun, wo wir an einem Gottesdienst auf Rätoromanisch teilnehmen durften – eine wunderbare Begegnung mit Einheimischen und in einer uralten Kirche aus dem 12. Jahrhundert.

Am Montag hiess es: Ärmel hochkrempeln: drei besonders starke Männer hoben einen äussert schweren Stein, der als „Fiirabe-Bänkli“ gebraucht wird, in eine gerade Position. Anschliessend besserten sie den Zaun rund um den wunderbaren Garten von «Guarda Kräuter» so aus, dass der Dachs nicht wieder eindringen kann. Auch erhöhten sie an einigen Stellen den Zaun bis auf drei Meter, um einen weiteren, ungebetenen Gast fernzuhalten: den Rothirsch!

Aber auch die anderen Seniorinnen und Senioren erledigten wichtige Arbeiten: diverse Beete wurden für die Neubepflanzung vorbereitet, Steine wurden zusammengelesen und auf dem Lesesteinhaufen – welcher ausserdem noch gejätet wurde – deponiert. Der Lesesteinhaufen dient nach dem Sonnenuntergang als Wärmespeicher. Weiter wurden Zweige aus Weidenholz als Markierung zurechtgeschnitten. Daneben wurden Kornblumen, Ringelblumen, Pfefferminze und Dill geerntet. Eine Farbenpracht und Geschmacksvielfalt ohne Gleichen! Und das inmitten einer wunderbaren, ruhigen und idyllischen Landschaft.

Aber auch bei Regenwetter waren wir im Einsatz: am Küchentisch sortierten die Frauen Kräuter, derweil die Männer Holzrahmen herstellten und die Hausinstallation auf Vordermann brachten.

Allerdings wurde nicht nur gearbeitet! Zu erwähnen wären da beispielsweise noch: die spannende Dorfführung mit anschliessendem Apéro, die guten Gespräche bis spät in die Nacht, die Andachten am Morgen, die Abendmahlsfeiern in der Kirche in Sur En und Guarda, die Lieder…

Unser aller Respekt gilt Cornelia Knapp, der Betreiberin des Kräutergartens, welche uns mit Begeisterung und Hingabe allerlei erklärt und uns bestens angeleitet hat.

Ein ganz herzlicher Dank geht an unser Küchenteam, welches uns jeweils nach getaner Arbeit mit ausgezeichnetem Essen verwöhnt hat. Nicht minder danken wir Maria Trost, der Sozialdiakonin der Kirchgemeinde, für die kompetente Leitung, und auch dafür, dass sie die Verantwortung für unseren Einsatz trug.