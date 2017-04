Am Samstag, 22. April, fand im Coop Center Gartenstadt in Münchenstein der erste Vorausscheidungsanlass der Bell BBQ Single Masters 2017 statt. Vielleicht gewinnt am Finaltag vom 9. September ein Teilnehmer aus der Region die einmalige Grill-Reise in die USA.

Das Coop Center Gartenstadt verwandelte sich am Samstag in eine grosse BBQ-Landschaft. Die besten Grillchefs aus der Region fanden sich ein, um sich als Sieger ihrer Qualifikationsserien einen der begehrten Startplätze am Finaltag der Bell BBQ Single Masters zu sichern. Dieser findet am 9. September auf dem Waisenhausplatz im Herzen der Berner Altstadt statt.

Die Aufgabe am Samstag lautete: Mit einem Grillmenü aus Fleisch und Gemüse in Bio-Suisse-Qualität die Fachjury der Swiss Barbecue Association überzeugen. Aus einem bunten Warenkorb standen allen die gleichen Zutaten zur Verfügung; die Jury bewertete die Kreationen bezüglich Geschmack, Garstufe und Optik. Für den Tagesbestwert sorgte Jonas Walter aus Aesch. Er, der an den Finals 2013 und 2014 schon die Plätze 2 und 3 erreicht hatte, überzeugte die Jury am meisten; gefolgt von Tanja Bucher (Binningen) und Julien Suter (Münchenstein), die sich als Sieger ihrer Qualifikationsserien ebenfalls die Teilnahme am Finaltag sicherten. Weitere Qualifizierte sind Alba Stauffenegger (Allschwil) und Becky Wang (als Gast-Teilnehmer mit Wohnsitz Peking).

Der Schweizer Grillchampion 2017 darf sich auf einen einzigartigen Preis freuen – auf eine Grillreise in die USA für zwei Personen ans legendäre „Jack Daniel’s World Championship Invitational Barbecue“ im Wert von 7500 Franken.

Grosser Betrieb herrschte am Samstag nicht nur an den Grills, sondern auch an den Wettbewerbsständen und beim Chef-Metzger des Coop Center Gartenstadt, der persönlich die Gäste mit Köstlichkeiten vom Grill versorgte.