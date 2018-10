Am Rheinfelder Herbstmarkt konnte die CVP des Bezirks Rheinfelden die Besucher mit feinen Risotto-Variationen verwöhnen. Diese fanden guten Anklang, was uns bei unserer Première besonders freut. Auch der lokale Wein der Familie Frey vom Görbelhof war sehr beliebt und passte hervorragend zu unserem Angebot. Die CVP möchte sich nochmals herzlich bei Anita und Ruedi Vogel für die Benützung ihrer Scheune bedanken. Dieser schöne Standort hat viel zur gemütlichen Ambiente beigetragen. Weiter bedanken wir uns bei unserem tollen und aufgestellten CVP-Risotto-Team, das wesentlich zu einem erfolgreichen Gelingen beigetragen hat. Solche Anlässe fördern den Zusammenhalt und wir kommen gerne 2019 wieder an den Herbstmarkt in Rheinfelden.



CVP Bezirk Rheinfelden