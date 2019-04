Anfang April versammelten sich etwa 40 Personen im Kloster Namen Jesu in Solothurn. Sr. Priska – die Oberin empfing sie und führte alle durch die Kirche und durchs Kloster.

Sie erzählte den Teilenehmerinnen und Teilnehmern, wie sie miterlebte, wie das grosse Kreuz in die Kirche gebracht wurde. Es gehört zu den grössten Europas. Nachdem die Oberin über die Geschichte des Klosters informierte, nahm sie die Gruppe mit ins Chorgestühl. Das rund war voll und es war beeindruckend zu hören, wie die Schwestern hier ihre Spiritualität pflegen. Vorbei am Kreuzgang und durch den Speisesaal, der von Heiligenfiguren mit Blumenornamenten geschmückt wird, führte sie uns durch die Küche und in den Klostergarten. Die Magnolien und Tulpen leuchteten in der Frühlingssonne und die Schar bewegte sich zur Hostienbäckerei.

Wir wurden instruiert, wie der Teig hergestellt und dann auf den Eisen gebacken, wie die Platten gelagert und danach zu Hostien gestanzt werden.

In der Porta Secunda traf sich anschliessende die Gruppe mit dem Gesprächsleiter Reto Stampfli und den Podiumsteilnehmern. Sie erzählten in eindrücklicher Weise, wie sie ihre Berufung leben. Abt Emmanuel Rutz erklärte dass er erst nach einer Erkrankung bereit war den Ruf Gottes anzunehmen und sich auf seinen Weg zu machen. Amüsant war seine Schilderung, wie er sich beim Rasenmähen entspannen kann. Die Einsiedlerin Maria Baptista erzählte von den Menschen, die sich mit ihren Anliegen an sie wenden und sie dann ganz Ohr für sie ist.

Priorin Dominique Leuenberger berichtete von ihrer Jugend und wie es dazu kam, dass sie sich für den Weg ins Kloster entschieden hat.

Sr. Veronika Ebnöther gab Einblick in die Gefängnispastoral. Durch ihr Dasein in dieser Welt von Gewalt setzte sie ganz bewusst einen Gegenpol und so werde sie von den Gefangenen auch akzeptiert.

Sr. Priska vom Kloster Namen Jesu erzählte, dass sie die Absicht hatte in den Missionen in Afrika zu wirken. Dorthin hat sie der Weg noch nie geführt, jedoch hat sie schon vielen Menschen Momente der Ruhe verschaffen und aufgezeigt, was ein Stück Himmel auf Erden sein kann.