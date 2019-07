Fast 150 Dienstjahre verlassen das BBZ Olten. Am Dienstagabend, 2. Juli 2019, verabschiedete Georg Berger, Direktor BBZ Olten, die austretenden oder in Pension gehenden Lehrpersonen aus dem Schuldienst.

Stellvertretend blickten vier Kolleg/-innen in einem kurzen Videoportrait auf ihre Zeit an der Berufsfachschule zurück: Über alles hinweg sei es die Kollegialität und das ganze Umfeld, das sie vermissen werden. Die eigene Leidenschaft für das jeweilige Fach steckte die Jugendlichen immer wieder an und das motivierte täglich von neuem. Den Kontakt zu den jungen Menschen und die Sinnhaftigkeit der Arbeit würden sie sicherlich auch vermissen, aber doch freuen sich alle auf den neuen Lebensabschnitt, der sie nun erwartet.

Speziell erwähnt werden hier drei Kolleg/-innen, welche die Schule je fast 30 Dienstjahre lang mitgestaltet haben und nun in Pension gehen: An der Gewerblich-Industriellen Berufsfachschule GIBS sind dies «Mister Brückenangebote» Heinz Flück, der sein Tätigkeitsfeld über 27 Jahren entscheidend geprägt hat. Auch Alfred Meuter, der bei den Automatikern 28 Jahren immer auf dem neuesten Stand geblieben ist, geht in den verdienten Ruhestand. An der Kaufmännischen Berufsfachschule KBS tritt Suzanne Gutknecht in Pension. Sie erlebte während ihrer 29 Dienstjahren die komplette Entwicklung im Bereich des Tastaturschreibens: Von der klassischen Kugelkopfschreibmaschine bis hin zum modernen IKA-Unterricht am Computer.

Für den neuen Lebensabschnitt wünscht Georg Berger im Namen der Mitarbeitenden des BBZ Olten allen austretenden Kolleg/-innen nur das Beste und bedankt sich herzlich für die geleistete Arbeit.