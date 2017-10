Bauwochenende für Tag der offenen Tür



Der Eisenbahnklub Balsthal hat Ende September ein Bauwochenende eingelegt damit wir am Tag der offenen Tür 4. und 5. November unseren HO Gleichstrom Abschnitt im neu Digitalen Betrieb vorführen können. Die HO Anlage musste neu verkabelt werden und das heisst viel Arbeit unter der Anlage. Die meisten Floskeln an diesen Tagen waren Achhhhh..., Eeehhh..., Uhffff.., Sche..., Go..pf..da.. aber zwischendurch gab es doch noch ein Haha, Hihi. Der Einsatz hat sich aber gelohnt. Das neue Car System kann auch seine Runden fahren. Dazu gab es Krustenbraten vom Grill. Der Tag der offenen Tür kann kommen wir sind bereit. Die OeBB mit ihrer Dampfgruppe sind mit 2 Dampfloks am Sonntag 5. November mit Dampffahrten und den beliebten Führerstands Fahrten dabei.

Philipp Dobler Balsthal