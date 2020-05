Barbara von Roll und das erste „Frauenspital“ der Schweiz in Solothurn

Damit am 14. Juni, dem Frauentag, diese grossartige, edle und mutige Frau von Solothurn nicht vergessen geht, hat der Stadtverführer von Solothurn (www.stadtverführungen.ch), diese Kurzgeschichte zur Erinnerung an Barbara von Roll zusammengetragen!

Barbara von Roll war eine Zeitgenossin des mutigen Schultheissen Niklaus von Wengi der Jüngere (1485-1549), der 1533 vor die geladene Kanone stand, um einen Religionskrieg zu verhindern.

Leider ist Barbara von Roll heute fast vergessen! Sie kam als Tochter des Jungrates Johann I. von Roll und der Agathe von Blumenegg am Barbaratag, 4. Dezember 1502, im von Rollhaus zur Welt. Ihr Vater war Ritter, nahm 1499 an der Schlacht bei Dornach teil und ist der Stammvater der solothurnischen, noch heute lebenden von Roll-Dynastie. Die Enkelin der Kunigunde von Spiegelberg heiratete mit 17 Jahren den Hieronymus von Luternau. Dieser war ein vermögender Mann und Burger zu Bern. Um 1540 wurde er Bürger zu Solothurn und zum hochangesehenen Seckelmeister und Ratsherr ernannt, sowie Zunftmitglied zu Wirthen. Nach 30 Ehejahren verstarb 1549 Barbaras geliebter Ehemann und hinterliess der kinderlosen Ehefrau ein damalig modernes Testament. Er vermachte ihr sein ganzes Hab und Gut. Dies bestand aus den Herrschaften Kasteln, Schöfftland, dem Turm zu Aarau und Barschaften. Dies ermöglichte Barbara, ein emanzipiertes und finanziell freies Leben zu führen. Der Tod ihres Mannes traf Barbara tief. Seither weitete sie ihre Dienste für die Kranken und Armen aus. Nahezu akademische Fähigkeiten in den Kenntnissen und Anwendungen der Heilkräuterkunde ermöglichten ihr das unermüdliche Sammeln von Kräutern und Pflanzen bis in den Jura hinauf. Daraus stellte sie Salben und Tränke her. Vielen Menschen konnte sie dadurch helfen und heilen, was den einfachen und armen Menschen das Überleben sicherte. Nie nahm sie Geld oder andere Zuwendungen, im Gegenteil, sie setzte ihr grosses Vermögen zur Linderung der Armut in Stadt und Land ein. Sie war überzeugte Katholikin und Ärztin, denn auch das Seelenheil der Menschen lag ihr am Herzen. Heute würde man von der „Psychosomatischen Medizin“ sprechen. „Umsonst habe ich es erhalten, umsonst gebe ich es“ war stets ihre bescheidene Antwort gewesen.

Revolutionär war es, als Barbara von Luternau-von Roll das erste „Frauenspital“ der Schweiz gründete! Sie nahm Wöchnerinnen in ihr Haus (Fideikommisshaus von Roll, Hauptgasse 69) auf. Sie schenkte den jungen Müttern und Kindern ihre Aufmerksamkeit, Pflege, Wärme und Sorgfalt. Sie liess die Frauen erst wieder nach Hause, wenn diese und ihre Kinder wieder bei Kräften waren. Jeder Frau gab sie auch die heilsamen Salben, Tränke und Geld mit nach Hause! Der damals berühmte Arzt, Heinrich Loriti, genannt „Glarean (1488 in Mollis, GL– 1563 Freiburg i.B.) war Professor in Basel und rühmte Barbara in seinem „Descriptio Helvetiae“ in den höchsten Tönen.

Neben ihrer aufopfernden Tätigkeit nahm sie auch Anteil an ihrer nächsten und weiteren Verwandtschaft. Interessant ist der Briefwechsel zwischen Barbara und dem reformierten Pfarrer Valentin Rebmann (1520-1587, Tod durch Pest), der in Frauen-kappelen ein Jünglings-Pensionat führte. In diesen Briefen kann man das Denken und Fühlen von Barbara nachvollziehen und gibt einen kleinen Einblick in ihre medizinische Praxis (7 Briefe von ihr befinden sich in der Burgerbibliothek Bern).

Als sie spürte, dass ihr Ende nahte, ordnete sie ihre Ange-legenheiten und gab am 26. Juni 1571 um 10 Uhr ihre Seele dem Schöpfer zurück. Sie erhielt vom Rat zu Solothurn ein Staats-begräbnis im alten St. Ursenmünster. Leider ging ihre Grabstätte beim Bau des neuen Münster ab 1763 verloren. Im zweiten Drittel des 19, Jh. gründeten reformierte und katholische Geistliche, sowie weltliche Herren und Damen diverse Krankenhäuser und förderten dabei die Ausbildungen der Krankenpflege (Diakonissen, Ingenbohl Baldegg, etc.).

Barbara von Roll soll auch heute noch in den Herzen der Solothurner ihren Platz haben. Sie ist auch Wegweiserin und Pionierin für den sozialen Einsatz für Kranke und Schwache. So bleibt das Andenken an diese emanzipierte, wohltätige und edle Frau erhalten, besonders in der heutigen Corona-Zeit.