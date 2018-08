Der Balsthaler Discgolfer Paul Francz reiste in zwei Missionen an die Disc Golf Europameisterschaft in Sveti Martin, Kroatien. Einerseits als Mitglied des 8-köpfigen Schweizer Nationalteams mit dem Ziel eine Medaille zu holen, andererseits als Präsident des Europäischen Disc Golf Verbandes, um den Jahreskongress des Verbandes abzuhalten und so die Weichen für eine weitere erfolgreiche Zukunft des Europäischen Disc Golf Sportes zu stellen.

Mission Medaille erfüllt

Die Ausgangslage um erneut eine EM-Medaille gewinnen zu können war für Francz ausgezeichnet, umso mehr er zu den stärksten Spielern der MP60 (Pro Senior Grandmaster) Europas zählt und auch das Layout des Parcours mit vielen langen Bahnen ihm entgegen kam. Mit Gegenwehr, hauptsächlich durch die Skandinavier, musste man jedoch rechnen und so standen ihm am Ende ein Schwede und ein Finne vor der Sonne.

Während allen Runden lagen Markku Tohni aus Finnland und Olle Samuelsson aus Schweden ein paar Punkte vor Francz, der sich im sogenannten "Kurzspiel" rund um den Kob immer wieder unnötige Zusatzwürfe einhandelte, diese dann wettmachen musste und am Ende kaum Boden gut machen konnte.

In der Schlussrunde am Samstag, wo das Spielerfeld auf 50% plus Gleichplatzierte reduziert wurde, blies Francz dann zum Generalangriff. An der 7. Bahn (sehr lange Waldbahn) jedoch spielte er Billard mit dem Bäumen, kassierte eine 8 und war im Prinzip aus dem Rennen um Gold oder Silber. "Tilt - Game Over - New Game" war seine Devise und zwei Bahnen später zog er mit einem "Eagle" (2 unter Par) den Schlussspurt an. Leider musste er sich erneut aufgrund seines schwachen Kurzspiels zwei Zusatzpunkte schreiben lassen, welche dann ausgerechnet nicht mehr reichten, um wenigsten ein Stechen erzwingen zu können. Am Schluss lag Francz einen Punkt hinter Silber und zwei Punkte hinter Gold.

Gold: Olle Samuellson, Schweden

Silver: Markku Tohni, Finnland

Bronze: Paul Francz, Schweiz

Stolz war Francz über den Gewinn der Bronze-Medaille dennoch, umso mehr er für einmal grosse Nervenstärke bewies und sich nie aufgab. Eine Revanche wird es in zwei Jahren geben an der EM 2020, welche voraussichtlich in Estland stattfinden wird.

Gold für die Schweiz

Vergoldet wurde die Bronze-Medaille durch ein weiteres Mitglied der Schweizer Delegation durch Natalie Holloköi aus Zürich, die bei den FP40 (Pro Master Women) die Goldmedaille gewann. Die weitere Schweizer erspielten sich gut Resultate und Platzierungen, konnten jedoch im sehr starken Spielerfeld der entsprechenden Kategorien nicht um Medaillenplätze mitstreiten.