Zum Ende des Studiums hin, verlangt die Mehrzahl der Universitäten sowie Fachhochschulen einen endgültigen Leistungsnachweis, welcher zum Erhalt des Bachelortitels in einer bestimmten Fachrichtung berechtigt. Eine Bachelorthesis verschafft den Studenten ihre letzten ECTS. Die meisten Hochschulen und Fachhochschulen veranschlagen für die Fertigstellung dieser, eine Bearbeitungszeit von 3-4 Monaten. Diese Zeit bis zur Fertigstellung ist mit viel Zeit und Aufwand verbunden, weshalb sich Dienstleister wie Business and Science auf, unteranderem die komplette Bearbeitung einer Bachelorthesis, spezialisiert haben. Diese wird von sogenannten Ghostwritern geschrieben, wobei es hier viel zu beachten gibt, um eventuell auftretende Komplikationen und Missverständnisse zu vermeiden.





Das Aufgabenspektrum eines Ghostwriters



Damit der Ghostwriter sich schnell ins Thema der Bachelorarbeit einfinden kann, welche in der Regel aus 25-40 Seiten besteht, ist dieser auf die Kooperation mit dem Auftraggeber angewiesen. Dieser kümmert sich, wenn gefordert, auch um die Literaturrecherche und abschließende Formatierung. Er erstellt dem Kunden auch ein Expose und eine Gliederung zu der Thesis. Zum Schluss wird die gesamte Arbeit einer abschließenden Qualitätssicherung unterzogen. Die letztendliche Arbeit des Ghostwriters kann als Vorlage für eine Bachelorarbeit genutzt oder direkt bei der Uni eingereicht werden.





Vorteile bei der Nutzung eines Ghostwriters



1. es werden generell nur wissenschaftliche Literaturquellen herangezogen

anonyme, schnelle Kommunikation Termintreue hat eine hohe Priorität die fertiggestellte Thesis wird einer Plagiatsprüfung unterzogen Zahlungen werden nur nach Arbeitsfortschritten getätigt regelmäßige Teillieferungen Ratenzahlungen möglich Änderungswünsche beinhalten keine versteckten Kosten Ghostwriter arbeiten mit Doktoranden und Professoren Ghostwriter bilden sich stetig weiter





Nachteile, die zu nennen sind



1. die fertiggestellte Thesis dient nur als Muster

Thesis darf nicht 1:1 übernommen werden Entstehen höherer Kosten bei Datenerhebungen Anzahlung von 10% erforderlich empirische Arbeiten sind kostenintensiver als Literaturarbeiten zeitnahe Deadlines verursachen höhere Kosten schwierige Fachrichtungen mit Mehraufwand sind preisintensiver (Sorabistik)





Von Business and Science angebotene Fachrichtungen



- Agrarwissenschaften



- Biologie



- Ethnologie



- Geschichtswissenschaften



- Informatik



- Kommunikationswissenschaften



- Mathematik



- Musikwissenschaft



- Physik



- Rechtswissenschaften



- Sprachwissenschaften



- Tourismuswissenschaft



- Anthropologie



- BWL/VWL



- Ernährungswissenschaften



- Filmwissenschaft



- Gesundheitswissenschaften



- Ingenieurwissenschaften



- Kunstwissenschaft



- Medienwissenschaften



- Pflegewissenschaft



- Psychologie



- Religionswissenschaft



- Soziologie





Serviceleistungen von Business and Science



Die von den Ghostwritern geschriebene Bachelorarbeit wird zum Schluss einer abschließenden Plagiatsprüfung unterzogen, die pro Texteinheit mit 5 Euro berechnet wird. Das Korrektorat, d.h. die Überprüfung der Grammatik kostet ab 5 Euro pro 1.800 Zeichen. Eine Überprüfung der grammatikalischen Stilistik kostet ab 9 Euro pro 1.800 Zeichen. Die Literaturrecherche mitsamt Texterstellung, einer Auswertung, dem Lektorat und einer abschließenden Plagiatsprüfung ist ab 62 Euro pro Seite zu erwerben.



Fazit



Es lohnt sich für Studierende, die sich am Ende des Studiums befinden und zum Erlangen des Bachelors eine abschließende Thesis einreichen müssen, einen Ghostwriter zu beauftragen, wenn die Zeit zur eigenen Bearbeitung nicht ausreicht, sei es aufgrund familiäre Verpflichtungen oder eines Nebenjobs. Es ist aber zu beachten, dass die vom Ghostwriter fertiggestellte Arbeit nicht im Urzustand abzugeben ist und sich Business and Science von der Bearbeitung dieser distanziert. Zusätzlich ist eine Anfrage zu den Angeboten dieses Dienstleisters für den Auftraggeber unverbindlich. Bei einem Entschluss zu einem Angebot, müssen lediglich die Daten zum Auftrag erläutert werden und innerhalb von 24 Stunden ist eine Rückmeldung zu erwarten und es wird ein entsprechendes Angebot unterbreitet.