AZ vom 17. Okt. SVP Kt. AG will die Covid Massnahmen abschaffen

Verkehrspolitik und Gesundheitspolitik waren noch nie die Stärke meiner Partei (SVP). Man hat offenbar auch künftig damit zu leben, dass die eigene Partei in gewissen Bereichen, hier speziell wieder einmal die Gesundheitspolitik ziemlich unrealistisch ist. Wenn die Führung der kant. Partei heute in der AZ wissen lässt, man brauche keine Maskenpflicht, ja, alle Massnahmen abschaffen, damit beweist sie wieder mal, wie unrealistisch sie Empfehlungen macht. Ich kann nur aufrufen, nehmt die Verantwortung war und haltet Euch an die Empfehlungen der Covid-Taskforce. Grosses Lob auch an die Adresse der Spitaldirektorin von Schwyz. Sie hätte den Prix Courage verdient. Hoffen wir, dass die Anzahl Ansteckungen bald zurückgeht. Urs Jost, Rheinfelden