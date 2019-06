Kürzlich unternahm der reformierte Kirchenchor Biberist – Gerlafingen wie jedes Jahr seinen Tagesausflug. Mit dem Reisecar fuhren wir bei schönstem Wetter von Gerlafingen nach Rapperswil. Dort stärkte man sich mit Kaffee und Gipfeli. Weiter ging die Fahrt über den Ricken, den Kurfirsten entlang, nach Wildhaus. Nach einem feinen Mittagessen stand eine Führung im Zwingli-Museum an. Dies wurde neu zum 500-Jahr-Jubiläum eröffnet. Huldrich Zwingli fing 1519 im 8000 Einwohner grossen Zürich im Münster an zu predigen. Er verkündigte als Leutpriester die frohe Botschaft von Jesus Christus in deutscher Sprache. Etwas hinter dem Museum, wo es viel Interessantes zu sehen und hören gibt, steht das Geburtshaus von Zwingli. Viele Holzbalken und diverse Gegenstände sind noch im Original zu bestaunen. Auf der Heimreise sangen wir fröhliche Lieder. Am nächsten Abend wurde schon wieder fleissig geübt für das 120-Jahr-Jubiläum des Kirchenchors, welcher im Rahmen des Jubiläumsgottesdienstes am 1. Dezember die Mariazeller-Messe mit Unterstützung des Bieler Kammerorchesters unter der Leitung von Beda Mast vortragen wird. Brigitte Zürcher