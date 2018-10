CRC. Die Renault Suisse SA unterstützt den AGVS (Auto Gewerbe Verband Schweiz), Sektion Aargau, bei der Aus- und Weiterbildung. Am Freitag, 26. Oktober 2018, fand die feierliche Übergabe von zwei Renault Talisman Grandtour statt.

Die Aus- und Weiterbildung zählt zu einer der Kernkompetenzen des AGVS. Um die überbetrieblichen Kurse in der Werkstatt in Lenzburg mit modernsten Geräten und Fahrzeugen der neusten Generation durchführen zu können, ist die Sektion Aargau regelmässig in Kontakt mit den Importeuren. Martin Sollberger, Präsident der AGVS-Sektion Aargau, dankte Markus Bidenkapp, Senior Training Manager, und Pascal Koch, Leiter Pole Technik, bei Renault SA für die beiden Renault Talisman Grandtour: „Dank Ihrer Unterstützung ist unser Wagenpark im ÜK-Zentrum um zwei topmoderne Fahrzeuge angewachsen. Dies macht es möglich, unsere Lernenden mit der aktuellsten Technologie vertraut zu machen.“

Automobildiagnostiker

André Hoffmann, Vorstandsmitglied und Berufsbildungsobmann, freute sich ebenfalls über die neuen Ausbildungsmöglichkeiten: „Die beiden Talisman verfügen über modernste Sicherheits- und Fahrassistenzsysteme wie Allradlenkung, Spurhalteassistent, adaptiver Tempomat oder Massagesitze an denen wir unseren Berufsnachwuchs optimal ausbilden können. Hier lernen die Jugendlichen, wie man nach Fehlern suchen muss, um sie zu beheben. Dazu kommt, dass wir die beiden Modelle auch für die Weiterbildung der Automobildiagnostiker einsetzen können.“



Info-Kästli

In der AGVS Ausbildungs-Werkstatt in Lenzburg bilden sieben ÜK-Leiter pro Jahr an über 8‘500 Kurstagen rund 700 Lernende aus.