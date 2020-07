Aus den Aktivitäten des Politischen Forums Engstringen (PFE)

Der Bring- und Nimm-Tag in Oberengstringen wurde auf Antrag der Parteien in Oberengstringen eingeführt und erfreut sich grosser Beliebtheit. Die sinnvolle Weitergabe von persönlich nicht mehr gebrauchten, aber noch verwendbaren Gegenständen hat bereits seit Jahren seinen Platz in der Agenda der Oberengstringer Veranstaltungen. Aufgrund der Covid 19 Pandemie wurde der Bring- und Nimm-Tag in Oberengstringen in diesem Frühling leider abgesagt.

Mitglieder des PFE bedauerten das und wünschten sich, dass der Bring- und Nimm-Tag im September 2020 nachgeholt wird. Einen entsprechenden Antrag des PFE hat der Gemeinderat Oberengstringen nun an seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien bewilligt.