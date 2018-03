Der Damenturnverein Lohn-Ammannsegg hat im Sommer 2017 seine Statuten erneuert und seinen Name in L-A bewegt geändert, damit sich auch die männlichen Mitglieder angesprochen fühlen. Anlässlich der 49. GV am 23.03.2018 durften wir den Gründer der Geräteriege Lohn-Ammannsegg, Aschi Heutschi, nach 20 Jahren Einsatz zum Ehrenmitglied ernennen. Im Anschluss der Versammlung wurde auf Aschi, den neuen Vereinsnamen und den Beginn des 50. Vereinsjahres angestossen.