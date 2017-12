Sportschützen Albisrieden-Urdorf

wht.- Die Sportschützen Albisrieden-Urdorf blicken auf ein reich befrachtetes Jahr zurück. Nicht nur im sportlichen Bereich war der Terminkalender gut gefüllt, mit den Erneuerungen der Schiessanlage, dem Umbau des ehemaligen 300-m-Standes in einen Eventraum und weiteren Finalarbeiten rundum waren die Mitglieder in hunderten Frondienststunden auch handwerklich sehr gefordert und engagiert. Nach rund dreijährig intensiven Renovations-Tätigkeiten sind im „Bergermoos“ eine tadellose Anlage für den Schiesssport auf 50m (mit elektronischer Trefferauswertung), sowie eine restauriert und aufgefrischte Schützenstube und dem neuen Eventraum, die Aufenthaltsbereiche für die gesellschaftlichen Aktivitäten geschaffen worden.

Was wird neu

Derzeit herrscht Winterpause im „Bergermoos“, dennoch sind für 2018 bereits verschiedene Vorbereitungsarbeiten im Gange. Auf dem sportlichen Gebiet wird der erste Schiesskurs mit Kleinkalibersportgeräten auf die 50-m-Distanz für Jugendliche geplant. Der Kurs steht unter der Leitung eines ausgebildeten Schiesslehrers und die Sportgeräte werden zur Verfügung gestellt. Die offizielle Ausschreibung ist auf Ende Januar vorgesehen.

Im Weiteren können ab Neujahr die Schützenstube und der Eventraum für private Anlässe gemietet werden. Beide Räume sind modern ausgerüstet und eingerichtet. Auskunft erteilt Sportschützenpräsident Albert Buchwalder, Kelleramtstr. 13, 8905 Arni, Tel: 056 634 27 88 oder E-Mail: albert.buchwalder@wsl.ch.

Das 26. Zürcher Kantonale

Neben den alljährlich wiederkehrenden Schiessprogrammen, zusammen mit den Jahresmeisterschaften in der eigenen Anlage, stehen auch im kommenden Jahr wiederum verschiedene externe Anlässe in der Termin- und Wettkampfliste. Das genaue Aktivitätsprogramm wird an der Generalversammlung von Anfang März des nächsten Jahres bestimmt. Im Fokus steht aber vor allem das 26. Zürcher Kantonale Schützenfest, das an drei verlängerten Wochenenden (Juni/Juli) im Limmattal stattfindet. Es stehen Schiessanlagen in fünf Gemeinden zur Verfügung, während sich das Festzentrum in der Stadthalle Dietikon befindet.

Alles Gute für 2018

Zum Ende des Jahres bedanken sich die Sportschützen Albisrieden-Urdorf bei allen Schiessportfreunden, Sponsoren und dem Gemeinderat Urdorf für die Unterstützung sowie der breiten Bevölkerung für das Verständnis gegenüber dem Schiesswesen im Allgemeinen. Sie wünschen allen einen feuchtfröhlichen Jahreswechsel und ein erfreulicher Start in ein gutes, gesundes, erfolgreiches und glückliches Neues Jahr. „Guet Schuss“.