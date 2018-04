Diese Woche stand für die Wandergruppe der Pro Senectute Olten die Kurzwanderung auf die Holzfluh ob Balsthal auf dem Programm. Der Weiler St. Wolfgang mit seiner weiss-verputzten spät-gotischen Kapelle war der Ausgangspunkt. Die Wanderleiterin Lilly Rieder begrüsste die 27 Wanderfreunde und nach nur wenigen Schritten entlang der stark befahrenen Hauptstrasse und dem Überqueren des Mümliswiler Dorfbaches begann der Aufstieg. In gleichmässigen Schritten auf einem Zick-Zack-Weglein gewannen wir rasch an Höhe. Viel Schatten spendete der Wald nicht mehr, denn vor nicht allzu langer Zeit wurden hier wohl Rodungsarbeiten durchgeführt. So schwitzten wir uns halt den Weg hoch bei aussergewöhnlich hohen Temperaturen für diese Jahreszeit. Da fühlte es sich für die vielen Gleitschirmflieger über unseren Köpfen in luftigen Höhen wahrscheinlich kühler an. Auf der anderen Talseite thronte die Ruine Neu Falkenstein markant auf dem Felsen. Die vielen blauen Veilchen setzten farbige Tupfer in die etwas karge Waldlandschaft. Unser Ziel, die Holzfluh, kam immer näher und nach einem letzten Anstieg war der Gipfel erreicht. Und das Schwitzen hatte sich gelohnt. Wie ein Balkon liegt diese Fluh über dem zwischen der ersten und zweiten Jurakette eingebetteten Dorf. Auf schmalen Treppenwegen konnte man wenige Meter westlich und östlich noch etwas höher steigen, und der Blick auf das weit unter uns liegende Balsthal und die erste Jurakette wurde noch imposanter. Auch das nahe am Abgrund platzierte hübsche Holzhaus des Holzfluh-Vereins bewunderten wir. Der Abstieg verlief dann gemütlicher und auf breiten Wegen, so richtig zum Plaudern. Schon bald kamen die ersten Häuser des Dorfes in Sicht und bis ins Dorfzentrum waren es nur noch wenige Minuten, wo wir uns im historisch reizvollen Dorfkern an zentraler Lage im Restaurant verwöhnen liessen. Wieder einmal wurde uns die nähere Umgebung von Olten auf einer eindrucksvollen Wanderung näher gebracht. (mva)