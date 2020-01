Andrang beim traditionellen Neujahrsapéro in Bözen

Ein Zeichen für gutes Gemeindeleben: Zahlreich folgte die Bevölkerung der Einladung des Gemeinderats und der Kulturkommission Hausen zum Neujahrsapéro. Zum Januar stellte Gemeindeammann Brigitte Schnyder eine weitere Umfrage zu dem anlässlich des Dorfjubiläums 2020 aufgekommenen Themas „zäme huse“ in Aussicht. Seitdem wurden bereits viele Vorschläge der EinwohnerInnen gehört und schon umgesetzt. Auch über die Aufwertung der Dorfmitte wird in diesem Jahr entschieden.

Begleitet durch das Gesangsseptett „Déja vu" aus der Partnergemeinde Hausen im Wiesental gab es beim Neujahrsapéro ein freudiges „Prosit Neujahr“. Neben heiteren Melodien boten die Denkanstösse des Pfarrerehepaars Patrizia und Peter Weigl-Schatzmann Grund zum Lachen über „gute Vorsätze“.

Ein optimaler Start ins Jahr 2020 bescherte vor allem die Wetterlage dem Quartierverein Bauhalde-Schiffmühle anlässlich dessen Neujahrsapéro am frühen Abend des Dreikönigstags dem 6. Januar. Das Sturmtief Burglind hatte sich noch rechtzeitig verzogen und somit war der Open Air Anlass mehr als gesichert. Für viele war es das erste Mal im noch jungen Jahr, dass man sich mit Quartierbewohnern traf. Die Gelegenheit, sich bei einem guten Glas Sekt oder Wein alles Gute zum Neujahr zu wünschen, wurde denn auch rege genutzt. Über 50 Quartierbewohner, fanden den Weg an die Fliederstrasse, wohin der Verein zum Neujahrsapéro geladen hatte.

Mit Freude und Genugtuung konnten die Organisatoren und Gastgeber Hildegard und Martin Schmückle die illustre Gästeschar begrüssen und feststellen, dass sich ihr Engagement mehr als gelohnt hat. Das Buffet, welches im Vorfeld über diese kostenlose Homepage eingesehen werden konnte, präsentierte sich in voller Pracht und die Auswahl stellte den einen oder anderen Besucher vor die Qual der Wahl.

Prosit Neujahr, Gesundheit, Freude Glück und Segen wünscht man sich sowohl füreinander, wie miteinander und Quartier übergreifend. Manch einer nutzte die Gelegenheit, sich im Gespräch mit seinen Quartiernachbarn auszutauschen, sich näher kennen zu lernen und so den Spirit des Vereins zu erleben. Der erste Schritt im neuen Jahr ist geglückt. Wir freuen uns gespannt darauf, was uns im 2020 so alles geboten wird.

Die Glückwünsche und Dankesworte von Vereinspräsident Hanspeter Schneider trafen auf offene Ohren und sind Ansporn für weitere gemeinsame Aktivitäten.