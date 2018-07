Die Bildung der Zünfte steht in engem Zusammenhang mit der Entstehung des Stadtbürgertums, das seit dem Ende des 13. Jh. nach Beteiligung an der politischen und wirtschaftlichen Macht strebte. Ohne diese geschickten Handwerker wären die Stadt Solothurn und ihre Bauten nie so mächtig und prächtig geworden, wie sie uns heute erfreuen. Das Gewerbe, der Handel zu Wasser und Land, sowie die Handwerker hatten sich teils in unbekannten und stillen Gässchen angesiedelt. Wir bestaunen die ehemaligen wichtigen Zunfthäuser und die kunstvoll verzierten letzten fünf historischen Brunnen. Erfahren Sie bei der speziellen Führung, wer die Meister und Abdecker von Solothurn waren. Von wo, wie viel und wie transportierten die Schiffleute den über lebenswichtigen Wein nach Solothurn. Sie erfahren am Samstag, 21. Juli vom originalen Stadt(ver)führer von Solothurn einiges über die Entstehung der Zünfte, die das Geschick der Stadt wirtschaftlich und politisch über Jahrhunderte mitprägten.

Besammlung: 21. Juli, 15.30 Uhr, Baseltor (Ostseite). Es ist keine Anmeldung erforderlich. Kosten pro Person CHF 15.00. Die Führung findet bei jeder Witterung statt. Mehr Informationen zu weiteren Führungen, Angeboten und Preisen bei: www.stadtverführungen.ch