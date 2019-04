Am Samstag, 4. und Sonntag, 5. Mai findet in Rumisberg «allerhand unterWEGs» statt. Auf dem Rundgang durchs Dorf am Jurasüdfuss können ein Handwerkmarkt, verschiedenen Stüblis mit leckeren Köstlichkeiten oder Konzerte besucht werden. Daneben laden viele spannende Aktivitäten zum Ausprobieren und Mitmachen ein.

Organisiert wird der Anlass von der Intressengemeinschaft «mir zäme». Aber ganz nach deren Namen soll es ein Anlass von vielen und für viele sein. Ziel ist es, am «Berg» gemeinsam einen Anlass mit einem bunten Programm auf die Beine zu stellen.

Die IG «mir zäme» freut sich, dass bereits bei der Premiere von «allerhand unterWEGs» viele Vereine und Gruppierungen mitmachen. Die Palette reicht dabei von «Beizli» mit köstlichen Angeboten, über Auftritte der beiden Musikgesellschaften Farnern und Rumisberg, Konzerte des Kinderchors «StimmAkrobaten» und der Ukulele-Schülerinnen und -Schüler bis hin zu einem Sponsorenlauf des Sportclubs und Demonstrationen des Samaritervereins. Ausserdem geben die Imker vom Berg Einblick in ihre Arbeit mit den Bienen. Am Samstagabend präsentiert der Eventverein die Acustic Band Beleven. Am Sonntag rundet der Wolfisberger Liedermacher Wolfgang Schönenberger den Anlass musikalisch ab. Der Eintritt für die Konzerte ist kostenlos (Kollekte).

Wer gerne einmal etwas Neues ausprobieren möchte, kommt bei «allerhand unterWEGs» sicher auf seine Kosten: An beiden Tagen können viele interessante Aktivitäten ausprobiert werden. Schwingen, Drechslern, Töpfern, Funken, Feuer machen oder Brot backen gibt es beispielsweise im Angebot. Ausserdem kann man versuchen, mit Seifenblasen farbenfrohe Bilder zu gestalten oder seine eigene Müesli- oder Backmischung herstellen.

Gross ist das Angebot besonders auch für Kinder: Am Samstag findet von 10.00 – 12.00 Uhr ein Kinder-Flohmarkt in der Turnhalle statt. Daneben gibt es einen Streichelzoo und man kann Ponyreiten. Die Kinder- und Jugendfachstelle Bipperamt und Wangen bietet «Action» mit Zorbball (das sind die riesiegen aufblasbaren Bälle zum Reinschlüpfen) und Crazy Carts an.

Ein guter Ausgangspunkt ist der Dorfplatz – von dort sind alle Ausstellungsräume, Aktivitäten und Beizli in einem gemütlichen Spaziergang erreichbar.

Am Handwerkmarkt (Samstag 10.00 – 18.00 Uhr und Sonntag 10.00 – 16.00 Uhr) präsentieren Aussteller aus der Region ihr kreatives Schaffen.

Detailprogramm unter www.mirzäme.ch.