Alle Standflächen verkauft - AGVS Auto Ausstellung Aarau West 2020 in der Erfolgsspur

Die Besucherinnen und Besucher können erneut auf 5'000 m2 über 160 Modelle von über 30 Automarken bewundern und darin Platz nehmen und den einzigartigen Duft eines Neuwagens einatmen. Dies lässt die Herzen der Autofans bestimmt höherschlagen! Als weitere Attraktion findet im Aussenbereich erneut ein Food-Festival mit Köstlichkeiten aus aller Welt statt.

Über 160 Autos hautnah fühlen, sehen und riechen

Martin Sollberger, Präsident AGVS (Auto Gewerbe Verband Schweiz), Sektion Aargau, bringt es auf den Punkt: «Wir sind davon überzeugt, dass unsere Mehrmarkenausstellung mit 25 regionalen Ausstellern den Besuchern ein einzigartiges Erlebnis bietet, denn hier können sich die Interessenten direkt mit unseren Ausstellern unterhalten. Die Kundinnen und Kunden haben heute ein riesiges Bedürfnis, sich bei den Fachleuten über die unterschiedlichen Antriebsmöglichkeiten der einzelnen Modelle zu informieren. Was wird angeboten und was ist sinnvoll? Benzin, Diesel, Hybrid, Elektro oder Plug-in-Hybrid? Dass diese Präsentationsplattform für unsere Aussteller, alles Garagisten aus dem Raum Aarau / Lenzburg, ein wichtiger Anlass ist, zeigt sich daran, dass die gesamte Fläche erneut komplett ausgebucht ist, was mich natürlich sehr glücklich macht.»

Autos und Kulinarik gemeinsam erleben

Für Messeleiter Chris Regez macht ein Besuch an der AGVS Auto Ausstellung Aarau West aber noch aus weiteren Gründen Sinn: «Im Gegensatz zu noch grösseren Auto Ausstellungen benötigen die Besucher nur wenig Zeit für die Hin- und Rückfahrt und Parkplatz und Eintritt sind erst noch gratis. Gerade für Familien ist dies heutzutage ein wichtiger Aspekt. Zudem ist unsere Ausstellung ein beliebter Treffpunkt, an dem man sich mit Freunden und Bekannten trifft und gemeinsam Spass hat. Im Aussenbereich kann man beim Food-Festival auf eine kulinarische Entdeckungsreise gehen.» Erstmals ist auch die Motorradwelt mit zwei regionalen Ausstellern vertreten – gerade rechtzeitig vor Beginn der «Töff-Saison».