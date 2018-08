Die Gemeindebibliothek Zeiningen ist ab 13. August 2018 wieder für alle Lesebegeisterten – ob gross oder klein - da. Unsere Öffnungszeiten sind jeweils Montag und Donnerstag von 17.00 bis 19.00 Uhr und am Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr (ausser Schulferien). Am Samstag 25. August bleibt die Bibliothek wegen des Zeininger Dorffestes geschlossen. Ab Herbst 2018 dürfen wir unseren Kunden neu auch ebooks anbieten. Wir freuen uns, Sie bald in der Gemeindebibliothek im Mitteldorf in Zeiningen begrüssen zu dürfen.