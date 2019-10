AGVS Auto Ausstellung Stein: Weiter auf Erfolgskurs

CRC. Die Auto Ausstellung Stein vom AGVS (Auto Gewerbe Verband Schweiz), Sektion Aargau, findet vom 18. – 20. Oktober 2019 statt. Sie erfreut sich auch in diesem Jahr grosser Beliebtheit bei den Ausstellern.

Nebst der Auto Ausstellung in den Hallen und im Aussenbereich führen die Organisatoren auch in diesem Jahr wieder ein Food-Festival durch. Per Ende Juni waren sämtliche Ausstellungsflächen verkauft. In den Augen von Heinz Frei, AGVS-Obmann für das Fricktal, hat sich das Konzept der Mehrmarkenausstellung mit allen namhaften Garagen aus der Region bestens bewährt: „Der Garagist kann sich in einem attraktiven Umfeld bei den Interessenten und Kunden präsentieren und seine Autos ins beste Licht stellen. Der Kunde wiederum kann an einem Wochenende rund 120 Neuwagen von 25 Marken kennenlernen.“

Diverse Antriebstechnologien stehen zur Auswahl

Im Fokus stehen natürlich auch die verschiedenen Antriebstechnologien wie Benzin, Diesel, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Erdgas und Elektro. Wer unsicher ist, welcher Antrieb für die eigenen Bedürfnisse der Beste ist, kann sich bei den Spezialisten der Aussteller direkt informieren. Am Stand von gazenergie erhalten die Besucher Informationen rund um die Erdgas-Biogas Fahrzeugpalette und deren Vorteile. Die Böller AG, Holz- und Solarbau, Frick, und die Richard Schmid Elektrofachgeschäft AG, Zeihen, nehmen erstmals an der Ausstellung teil. An ihrem Gemeinschaftsstand informieren sie über den Bau einer Photovoltaikanlage zur Versorgung der Ladestation für Elektrofahrzeuge wie Autos oder E-Bikes.

Interessante Gastaussteller

Die Organisatoren können in diesem Jahr diverse Gastaussteller begrüssen, welche ebenfalls Dienstleistungen im Bereich der Mobilität erbringen. Mit eigenem Stand nehmen teil: mq performance, Stein, Schmid Optik Uhren Schmuck, Frick, Friedli Fahrzeuge AG, Wohlenschwil sowie der Touring-Club der Schweiz.

Ausbildungsmöglichkeiten kennenlernen

Die Autobranche ist innovativ, zukunftsorientiert und bietet attraktive Perspektiven für die Berufskarriere. Am AGVS-Stand können sich Eltern und Jugendliche über die attraktiven Ausbildungsmöglichkeiten im Autogewerbe informieren.

Autos und Food-Festival – das perfekte Duo

Alle Besucher können sich im Rahmen der Auto Ausstellung auch auf eine kulinarische Weltreise begeben. Denn erneut bildet ein Food-Festival den passenden kulinarischen Rahmen mit feinen Köstlichkeiten aus aller Welt. Zur Auswahl stehen Bratwurst und Cervelat aus der Schweiz, Poulet-Gyros und Halloumi aus Griechenland, Momos und Schabale aus Tibet/Asien, Wrap Hot Dogs, Hot Dogs, Gourmet-Burger, Fries, Ribs, Wings, Salads und Milkshakes aus den USA, Nachos aus Mexico, Pizza, Arancini, Ravioli mit verschiedenen Füllungen und Saucen, Cassatelle alla Nutella und Ricotta sowie Connoli mit Ricotta-, Vanille- und Chocolatsauce aus Italien.

Chris Regez Band – live in concert

Am Samstag (17 bis 20 Uhr) unterhält die Chris Regez Band die Besucher mit ihrem Musikmix aus Country, Rock ‚n‘ Roll und Oldies.

Öffnungszeiten Auto Ausstellung

Freitag, 18. Oktober 2019, 17 – 21 Uhr

Samstag, 19. Oktober 2019, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 20. Oktober 2019, 10 – 17 Uhr

Öffnungszeiten Food-Festival

Freitag, 18. Oktober 2019, 17 – 21 Uhr

Samstag, 19. Oktober 2019, 10 – 21 Uhr

Sonntag, 20. Oktober 2019, 10 – 17 Uhr

Eintritt: Gratis

Aussteller: 25

Marken: 25

Autos: 120

Location:

Bustelbach Sport- & Freizeitcenter, Sportplatzweg 2, 4332 Stein

Website: www.auto-aargau.ch