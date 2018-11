CRC: Die beliebte AGVS Auto Ausstellung Stein fand vom 19. bis 21. Oktober 2018 statt. Die Jubiläumsausgabe lockte unzählige Besucherinnen und Besucher an und sorgte für volle Ausstellungshallen im Sportcenter Bustelbach.

Drei Besucher denken besonders gern an den Event zurück, da sie beim AGVS-Wettbewerb einen Preis gewannen. Die Übergabe der Gutscheine fand am 10. November 2018 in der Langenfeld Garage, Oeschgen-Frick, statt. Heinz Frei, Vorstandmitglied AGVS (Auto Gewerbe Verband Schweiz), Sektion Aargau, begrüsste die strahlenden Gewinner und überreichte ihnen die Preise: Alice Furrer, Obermumpf (3. Preis: 2 Tageskarten für die sole uno Wellness Welt in Rheinfelden); René Kapeller, Rheinsulz (2. Preis: Einkaufsgutschein bei Dorfmetzg Gebr. Müller in Stein) und Claudia Stäuble (1. Preis: Vier Pirelli Sommer- oder Winterreifen). Der AGVS gratuliert den Gewinnern herzlich.

Im nächsten Jahr geht die AGVS Auto Ausstellung Stein (18. – 20. Oktober 2019) in die nächste Runde.