CRC: Die AGVS Auto Ausstellung Aarau West vom 16. – 18. März 2018 lockte die Massen an. Drei glückliche Besucher denken besonders gerne an die Ausstellung zurück, da ihnen das Glück hold war.

Die Preisübergabe fand am 7. April 2018 in der Garage Sollberger AG, Oberentfelden, statt. Martin Sollberger, Präsident AGVS (Auto Gewerbe Verband Schweiz), Sektion Aargau, überreichte die Preise an die strahlenden Gewinner. Einen der drei attraktiven Preise zu gewinnen war alles andere als einfach, da die Teilnehmer eine knifflige Frage beantworten mussten. Zudem hatte die Glücksfee hatte alle Hände voll zu tun, da über 500 Wettbewerbskarten eingeworfen wurden.

Fabienne Kaspar (3. Preis: Zwei Tageskarten im Bad Schinznach); Sabina Morgenthaler (2. Preis: Gutschein im Wert von Fr. 190.- im Tenniscenter aarau-WEST) und Andreas Christen (1. Preis: Vier Pirelli Sommer- oder Winterreifen). Der AGVS gratuliert den Gewinnern herzlich.