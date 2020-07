Ärger mit der DAB+ Umstellung des Kabelnetzbetreibers Yetnet

Mit DAB+ wird alles besser - Pustekuchen! Per Ende Juni 2020 hat der Kabelnetzbetreiber Yetnet die UKW-Radiosender gekappt und sendet nun die Radioprogramme über das DVB-C-Signal ins Haus. Das bedeutet dass die bisherigen UKW/DAB+

Radioempfänger nutzlos sind und jeder einen neuen Tuner mit Netzgerät und Fernsteuerung zu seiner bestehenden HiFi-Anlage kaufen muss. So wird wieder einmal mehr Elektroschrott produziert und unnötig Energie verbraucht. Das müsste aber nicht sein. Eine Firma in Unterägeri hat vor Jahren schon ein System FMplus entwickelt, mit welchem die Kabelnetzbetreiber die digitalen Radioprogramme in einen freien Bandbereich modulieren und die Endkunden können mit einem einfachen Adapter das Signal auf die normalen UKW-Frequenzen zurückmodulieren und über den bestehenden UKW-Antennen-Eingang empfangen. Einfach und benutzerfreundlich. Die Kabelnetzbetreiber haben dieses System sogar zur vollen Zufriedenheit getestet aber scheinbar nicht für nötig befunden. Sie haben ihre langjährigen Kundinnen und Kunden, welche viel Radio hören, total vergessen. Wir wurden nie gefragt, wie wir in der digitalen Welt Radio über Kabel empfangen wollen. Leider haben wir unsere Kabelgenossenschaft an Yetnet verkauft, sonst hätten wir noch ein Mitspracherecht.

Daniel Thommen, Starrkirch-Wil