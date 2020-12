Adventszeit - eine besinnliche Zeit!

Adventszeit – Zeit zurück zu schauen auf dieses aussergewöhnliche Jahr. Zeit, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Werte und Traditionen sind das Fundament unserer Kultur, oder erliegen wir dem Konsumrausch – Black Friday –. Ist das unsere Kultur? Klar, an Weihnachten haben wir schon immer unseren Lieben etwas geschenkt. Die Bescherung nach der Abend- oder Mitternachtsmesse war für uns Kinder der Höhepunkt. Die Bescherung ein -drüberii- etwas was nicht unbedingt sein muss, ein schöner Pullover, dicke Socken, eine warme Kappe, Schokolade. Etwas Persönliches auf das sich unsere Mutter vorbereitet hat – aber erst die Tradition. In einer christlichen Welt wird am 24. Dezember, wie auch am Karfreitag kein Fleisch gegessen. Eigentlich, wenn ich mich richtig besinne, gab es an Freitag nie Fleisch. Eine Tradition mit christlichem Ursprung aber was haben wir heute? «Helloween», «Black Friday» – Haben wir uns, unsere Werte aufgegeben? Auf den Strassen und beim täglichen Einkauf fühle ich mich irgendwie verloren, ich verstehe die Menschen nicht. Unsere eigenen Landessprachen werden zu Fremdsprachen, fremde Sprachen aber zum Alltag. Andere Kulturen und Traditionen haben Einzug gehalten. Wir haben Platz gemacht, wir integrieren. Diese Menschen fühlen sich oft wohl bei uns, leben aber ihre Werte und Traditionen, was auch seinen Platz haben muss. Wir akzeptieren das und machen etwas Platz. Machen wir so viel Platz, dass es uns gar nicht mehr gibt? Letzthin habe ich junge Frauen beobachtet, wie sie einen traditionellen Tanz aufführten, dies während einer Unterrichtspause, ich fühlte mich wie in den Ferien.

Wir integrieren, wir zahlen, wir machen Platz. Wir bleiben auf der Strecke.

Adventszeit – Zeit zurück zu schauen, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Unsere Werte, unsere Traditionen, unsere Kultur, Zeit auch an uns zu denken. Eine besinnliche Zeit!

Diana Stärkle, Egerkingen