Zu Beginn der Adventszeit, am Samstag, den 1. Dezember, bot sich ein besonderes Bild im Unteren Schulhaus, in welchem die Musikschule Biberist beheimatet ist: Über 60 Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren Musiklehrpersonen übten in verschiedenen Ensembles für das Adventskonzert 2018, welches am 19. Dezember um 19 Uhr in der Thomaskirche stattfindet. Für die Verpflegung am Mittag sorgte das Restaurant des Alters- und Pflegeheims "Läbesgarte". Wieder einmal mehr war die Bedienung erstklassig und das Essen hat allen geschmeckt!

Die Konzertbesucherinnen und -Besucher können sich freuen auf eine musikalische Sternstunde mit weihnächtlichen, besinnlichen und beschwingten Melodien.