Adventsmärt am Buechehof

Am Samstag, 1. Dezember 2018 findet am Buechehof Lostorf von 13 - 19 Uhr der traditionelle Adventsmärt statt.

Auch in diesem Jahr wartet eine grosse Auswahl an selbst hergestellten und reich dekorierten Adventskränzen, Weihnachtsdekorationen und Gestecken auf viele Besucher. An zahlreichen Ständen sind viele Produkte aus der eigenen Landwirtschaft, der Gärtnerei, der Küche, der Hauswirtschaft und aus allen Wärchstätten erhältlich. Wiederum runden verschiedene 'externe' Marktstände mit wunderbarem Kunsthandwerk, Verpflegung und Bio-Produkten das breite Angebot ab und laden zu ersten Weihnachtseinkäufen ein.

Die heimelige, von Betreuten des Buechehofs geführte Kafistube lädt auch dieses Jahr ein, wie auch die offene Feuerstelle um Würste selbst zu bräteln und der Risotto-Stand im Aussenbereich. Aber auch sonst kommt das leibliche Wohl nicht zu kurz. Die schmackhafte Kürbis- oder Gemüsesuppe, eine feine Wurst vom Buechehof oder leckere Kuchen, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Restaurationsbereiche haben übrigens bis 20 Uhr geöffnet.

Das beliebte Bienenwachs-Kerzenziehen und das Verzieren von feinen Lebkuchen sind seit langem ein fester Bestandteil des Adventsmärts. Um 16 und 18 Uhr stimmt der Oltinger Gemischtenchor die Besucherinnen und Besucher auf die weihnächtliche Zeit ein. Und um 14:00, 15:30 und 17:00 Uhr öffnet Jenny Seeberger die Türe ihrer Märchen- und Geschichtenstube für Alt und Jung. Weitere Informationen gibt es unter www.buechehof.ch.