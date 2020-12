Adventsfenster in der Lenzchile

Advent bedeutet Ankunft und meint die Ankunft von Jesus in unserer Welt. Daran erinnern verschiedene Traditionen wie Adventsfenster oder Krippen. Seit letztem Sonntag kann man beides vor der Lenzchile in Reinach erleben.

Das erste Adventsfenster zeigt Engel, die Maria und Josef die Geburt von Jesus verkünden. Die drei folgenden Fenster werden an den nächsten Adventssonntagen eröffnet und zeigen weitere Szenen der Weihnachtsgeschichte. Den Machern geht es aber nicht nur um schöne Krippenlandschaften, sondern auch um die persönliche Begegnung mit Jesus. Denn Jesus ist immer noch hier, ganz nahe bei jedem von uns. Er will uns gerade in dieser Adventszeit begegnen und uns segnen. Lassen wir uns darauf ein! Zum Beispiel bei den Adventsfenstern der Lenzchile. Denn neben den Krippenszenen stehen jeweils Ermutigungen, die von Jesus stammen (könnten). Herzlich willkommen!