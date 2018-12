Jeden Abend ab dem 1. bis 24. Dezember öffnet sich in Egerkingen ein neues Adventsfenster, in der Regel um 17 Uhr. Sehr oft werden am Eröffnungsabend die Besucherinnen und Besucher mit einer Kleinigkeit bewirtet. Es ist eine sehr gute Gelegenheit für spannende Begegnungen, gute Gespräche und geselliges Beisammensein.

Bereits sind einige Tage vergangen und wir durften ganz unterschiedliche Adventsfenster bestaunen. Ein herzliches Dankeschön an die Macher.

Gerne laden wir die Bevölkerung von Egerkingen nochmals herzlich ein, jeweils am Eröffnungsabend dabei zu sein. Es lohnt sich für alle. Die Adventsfenster-Macher erfahren so ihre Wertschätzung, und sie können sich als Betrachter an einzigartigen Kunstwerken erfreuen. Meistens werden sie noch mit verschiedenen Köstlichkeiten verwöhnt. Also macht bitte aktiv mit und lasst euch an den wunderschönen und verschiedenartigen Adventsfenstern überraschen.

Die Kommission für Kultur, Gesellschaft und Soziales freut sich zusammen mit den Mitwirkenden auf zahlreichen Besuch. Alle sind zum Adventsrundgang ganz herzlich eingeladen.

Und nicht vergessen: am 24. Dezember öffnet das Adventsfenster bei der Gemeindeverwaltung, wo alle zu einem Apéro eingeladen sind, insbesondere natürlich auch die vielen Adventsfenster-Macher.

Wann wo welches Adventsfenster öffnet sieht man im Internet auf der Gemeindeseite. Flyer liegen auf beim Bluemehuus Kummer, Coop, Haix und bei der Gemeindeverwaltung.