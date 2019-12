Acht Tage Fatima, ein Ort der Stille und Umkehr!

Die Pater Pio Gebetsgruppe „Don Bosco“ Turgi pilgerte mit dem Flugzeug für acht Tage im Dezember 2019 nach Fatima in Portugal. An diesem Ort befindet sich die sogenannte “Cova da Iria“, das Tal des Friedens. Bis 1917 war dies ein unbekannter Ort in Portugal. In jenem Jahr veränderte ein religiöses Ereignis für immer seine Geschichte und die Bedeutung dieses Ortes. Als die Hirtenkinder Jacinta Marto, 7 Jahre, ihr Bruder Francisco Marto, 9 Jahre, und ihre Cousine Lucia dos Santos, 10 Jahre, Zeugen mehrerer aufeinanderfolgenden Erscheinungen wurden. Als die Kinder am 13. Mai 1917 eine kleine Herde Schafe hüteten und dabei den Rosenkranz bei einer kleinen Steineiche beteten, erschien ihnen eine Dame, strahlender als die Sonne. Die Dame ermahnte die drei Hirtenkinder, viel zu beten und lud sie ein, in den fünf Monaten jeweils am 13. zur selben Stunde wieder zur „Cova da Iria“ zu kommen. Bei der letzten Erscheinung am 13.10.1917, als ca. 70‘000 Personen anwesend waren und Zeugen des Sonnenwunders wurden, sagte ihnen die Dame: „Man soll hier eine Kapelle zu meiner Ehre bauen. Ich bin Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz. Man soll unseren Gott und Herrn nicht mehr beleidigen, der schon so sehr beleidigt worden ist.“ Das Seherkind Jacinta starb mit 10 Jahren an einer schweren Krankheit im Spital von Lissabon ganz allein, wie es ihr die Dame vorhergesagt hatte. Francisco starb mit 11 Jahren im Elternhaus. Beide wurden von Papst Franziskus am 13. Mai 2017 heiliggesprochen. Die Seherin Lucia ging ins Kloster in Tuy (Spanien). Im Jahre 1948 wechselte sie nach Coimbra, wo sie in den Karmel der Hl. Teresa von Avila eintrat. Dort starb sie am 13. Februar 2005.

Als die Pilgergruppe im Flughafen von Lissabon ankam, wurde sie von der deutschsprachigen Reiseleiterin Isménia Rodrigues mit dem Schild „Eurobus“ in Empfang genommen und zu dem wartenden Bus geführt. Mit dem Bus ging es nun in die legendäre „weisse Stadt“ Lissabon am Fluss Tejo, die zwischen den Hängen der sieben Hügel liegt und dort erbaut wurde. Die Pilger besuchten das Spital, wo das Seherkind Jacinta gestorben ist. Dann ging es weiter nach Fatima. Dort bezogen die Pilger im Hotel Solar da Marta die Zimmer. Im Hotel mit eigener Hauskapelle wurde die Hl. Messe mit Pater Rolf Schönenberger gefeiert. Nach dem Abendessen begaben sich die Pilger in den Heiligen Bezirk und nahmen an der Lichterprozession teil. An der Spitze der Prozession wurde die Muttergottesstatue von Rosen umgeben von vier Männern getragen, begleitet von den Gläubigen mit einer Kerze in der Hand und Rosenkranz betend. Am folgenden Tag, Sonntag den 8. Dezember, am Hochfest „Maria Unbefleckte Empfängnis“, war bei bewölktem Himmel die Hl. Messe auf dem grossen Platz vor der Basilika Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz. Zu Beginn trug man die Muttergottes von der Erscheinungskapelle zum Altar auf dem grossen Platz. Begleitet wurde die Madonna von 3 Bischöfen und 16 Priestern. Auf dem Platz feierten über 10‘000 Gläubige mit.

In dieser Woche besichtigten die Pilger mit Bus und Reiseleiterin Rodrigues die Stationen der Seherkinder, sowie die Unesco Kulturgüter in der näheren Umgebung. Die Pilger wurden zum Ort Tomar gefahren und besichtigten das berühmte Christus-Ritterkloster und die ehemalige Templer Burg. Der ungarische Kreuzweg und die Pfarrkirche von Fatima wurden besucht. Die Stadt Coimbra war ein anderes Ausflugsziel. Dort befindet sich die älteste Universität Europas mit seiner weltberühmten Bibliothek. Das Stadtbild war von über 13‘000 Studenten geprägt. Auch die Klosterkirche der Karmelitinnen und das Museum von der Seherin Sr. Lucia wurde besichtigt. Beim Ausflug nach Nazaré, ein bekanntes Fischerdorf am Atlantik, besuchten die Wallfahrer die weltberühmten Kathedralen von Batalha und Alcobaca. Am Freitag, den 13. Dezember, blieben die Gläubigen im Heiligen Bezirk von Fatima. Sie nahmen an der Internationalen Messe in der Basilika zur Hl. Dreifaltigkeit teil, wieder mit Prozession der Madonna und den Pilgern. Der Rosenkranz wurde jeden Tag bei der Erscheinungskapelle um 18.30 Uhr und um 21.30 Uhr gebetet.

Am Tag der Heimreise durften die Pilger mit Pater Rolf Schönenberger im Geburtshaus des Hl. Antonius von Padua in Lissabon die Hl. Messe feiern. Dann wurden sie mit dem Bus direkt zum Flughafen gebracht. Die Eurobus-Reiseleiterin Rodrigues half beim Check-in für den Rückflug in die Schweiz. Die Pilger verabschiedeten sich bei ihr und bedankten sich für die liebevolle und kompetente Betreuung in Portugal.

Lengnau, 16.12.2019 / Marianne Baldinger-Lang