Am 28. März 2018 wurde sieben Diplomanden der Höheren Fachschule für Marketing im Rahmen einer Diplomfeier das Diplom "Dipl. Marketingmanager/in HF" übergeben. In der Schweiz ist diese Ausbildung eine nicht akademische, allerdings hoch angesehene Ausbildung im Marketingbereich. Laut Joseph Sutter, Rektor Weiterbildung z.B. Zentrum Bildung, sind mit einem guten Abschluss die Chancen auf eine Arbeitsstelle dementsprechend hoch.



Gratuliert wurde den erfolgreichen Absolventen unter anderem von Fernando Garcia, dem Präsidenten des Schulvorstands und der Prüfungskommission. Auch Studiengangsleiter Rolf C. Schmalz, der die Studenten drei Jahre lang bis zu ihrem Diplom begleitete, war über das erfolgreiche Abschneiden sehr erfreut.



Der Studiengang "Dipl. Marketingmanager/in HF" schließt nach drei Jahren mit einer praxisorientierten Diplomarbeit ab. In diesem Jahr wurde die beste Diplomarbeit von Sidonie Bauer verfasst. Mit einer Durchschnittsnote von 5.3 hatte sie gleichzeitig auch den besten Abschluss. Fernando Garcia belohnte diese beachtenswerte Leistung gemeinsam mit dem Kaufmännischen Verband Aargau Ost mit einer Geldprämie. Auch die anderen dipl. Marketingmanager/innen erhielten ihr verdientes und eidgenössisch anerkanntes Diplom, für das sie hart gearbeitet haben.



Die Besonderheit des Studiengangs liegt darin, dass Theorie und Praxis zu gleichen Teilen miteinander verbunden werden. Daher ist er ideal für alle, die im Bereich Marketing oder Verkauf arbeiten und mehr Verantwortung übernehmen wollen. Oft mangelt es hier nämlich an Aufstiegsmöglichkeiten, obwohl Erfahrung und ein großes Fachwissen vorhanden sind. Von Vorteil ist auch, dass sich das Studium unter gewissen Umständen verkürzen lässt. Wer Besitzer eines eidgenössischen Fachausweises für Marketingkaufleute, Verkaufsfachleute oder technische Kaufleute ist, hat bereits genug Erfahrung gesammelt, um sofort ins zweite Studienjahr einsteigen zu können. Die Gesamtstudienzeit wird somit auf zwei Jahre verkürzt. Dies gilt auch bei eidgenössischen Diplomen für Verkaufsleiter oder Marketingleiter.



