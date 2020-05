Absage Munimatt-Schwinget 5. Juli 2020

Nach langen Wochen des Bangens und Hoffens, hat der Vorstand des Schwingklub Olten-Gösgen zusammen mit dem Munimatt-OK entschieden, das 2. Munimatt-Schwinget vom 5. Juli 2020 abzusagen. Wir folgen damit den Empfehlungen des Bundesrates, des BAGs und dem ESV. Nachdem wir bereits letztes Jahr über 1000 Zuschauer am Munimatt-Schwinget begrüssen durften, liessen erste Hinweise für 2020 ein noch bedeutend zahlreicheres Publikum erwarten. Nun richten wir unser Schaffen auf das Jubiläumsschwingfest, 100 Jahre Schwingklub Olten-Gösgen aus, das am 10 und 11. Juli 2021 auf der Munimatt in Obergösgen stattfinden wird. Das Jubiläums-OK mit Ehrenpräsident Kurt Hagmann, Jubiläums-Präsident Rolf Büttiker und dem OK-Präsident Rolf Graf an der Spitze, ist bereits seit einiger Zeit am Werk. Weitere Informationen zum 100 Jahr Jubiläum des SKOG und dem Jubiläumsschwingfest werden regelmässig auf www.sk-og.ch und zu gegebener Zeit über die Medien publiziert.

Therese Gerber

Medienverantwortliche

Schwingklub Olten-Gösgen