Abenteuer aus der Märchenkiste

Am Donnerstag, 21. November um 17.00 Uhr wird Franz Jakober seine Märchenkiste für alle Kinder öffnen und zusammen mit ihnen eine spannende und phantasievolle Stunde gestalten.

Was steckt wohl alles in einer alten verschlossenen Truhe? Welch märchenhafte Figuren und Gegenstände werden da ans Licht gehoben? Und was geschieht wohl, wenn Kinder mit ihrer Fantasie einsteigen in diese Kiste? Welch wundersame Märchengeschichte kommt da wohl in den Raum, wenn all diese Ereignisse und Gegenstände miteinander spielen?

Alle Kinder und natürlich auch Erwachsene sind dazu ganz herzlich in die Bibliothek Zeiningen eingeladen. Der Eintritt ist kostenlos. Das Bibliotheks-Team