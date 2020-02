Abendunterhaltung 2020 des Turnverein Derendingen

Drei rundum gelungene Vorstellungen zeigte der Turnverein Derendingen am 24. und 25. Januar 2020 auf der Bühne im Saalbaubad in Derendingen. Den Rahmen der Turnershow gestaltete das eingespielte Theater Team. Es zeigte das Miteinander, Nebeneinander und Drunter und Drüber von Ereignissen in einem Mehrfamilienhaus. Die verschiedenen Reigen überzeugten alle mit gut vorbereiteten, einstudierten und mit viel Engagement aufgeführten Tänzen. Von den kleinsten Autorennfahrern (ELKI) und den kleinen «Wo ist Walters» (KITU), über die drei Jugendriegen (Jugi 1,2 und 3), die ganz viele junge Tanztalente verbergen und die Mädchen vom Geräteturnen bezauberten auf der Bühne alle. Auch die Vorstellungen der älteren Generationen der Damen und Männerriege überzeugten, genauso wie der Männerturnverein (MTV) und Frauenturnverein (FTG). Was für ein schönes Miteinander.

Wir bedanken uns beim Team vom «Gastro Brodard», das für das kulinarische Wohl sorgte. Ausserdem bedanken wir uns bei allen Riegenleiterinnen und Leitern sowie der Gesamtleiterin der Vorstellung: Nina Kaiser. Ohne ihren Einsatz mit den kleinen und grossen Turnerinnen und Turner wäre eine solche Aufführung nicht realisierbar.

Vielen Dank auch allen Zuschauerinnen und Zuschauern, welche die Vorstellungen mit uns in Derendingen genossen und mitgefeiert haben. Wir freuen uns über euer zahlreiches Erscheinen.

J.Vifian