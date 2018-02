Am Sonntag, 25. Februar, findet um 19.00 Uhr in der Reformierten Kirche in Kölliken ein musikalischer Abendgottesdienst der besonderen Art statt. Das Jodlerchörli Suhretal unter der Leitung von Marlise Hilfiker singt unter anderem Werke aus der Jodlermesse von Marie Therese von Gunten. An der Orgel wird der Chor begleitet von Theo Widmer. Die Predigt im Gottesdienst mit Abendmahl hält Pfr. Rudolf Gebhard.